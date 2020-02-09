استقبال 68232 طالبًا في 461 مدرسة بالوادي الجديد

استقبلت مدارس محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، 68232 طالبًا وطالبة ببداية الفصل الدراسي الثاني.أكد صلاح ميرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الخاصة مع مسئولي وقيادات التعليم بالمحافظة استعدادا لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال طلابها.وشدد على مديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم والأوائل، أن يتم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد وتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المدارس بالتنسيق بين إدارة الأمن بالمدرسة، واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب.وأشار "ميرغني" إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لسير منظومة العمل داخل المدارس وكذا انتظام العملية التعليمية، وقدم التهنئة لجميع العاملين بالحقل التعليمي والسادة أولياء الأمور وجميع الطلبة والطالبات ببداية الفصل الدراسي الثاني.