انتظام الدراسة بالبحر الأحمر.. والتعليم: حضور مكثف للطلاب (صور)

بدأت الدراسة في مختلف مدارس محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، وذلك على مستوى الإدارات التعليمية، حيث شهدت المدارس انتظام طابور الصباح، وحضور مكثف للطلاب بمختلف المراحل.وجه هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، باستغلال الحصة الأولى في المدارس للتوعية بالنظافة الشخصية، وعدم استعمال أدوات الغير لمنع انتشار الأمراض، جاء ذلك خلال جولة تفقدية له داخل عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.وأكد "منير" في تصريحات لـ"الدستور" ان اليوم شهد حضورًا مكثفًا من قبل الطلاب، وحضور كامل للمدرسين بجميع المراحل، لافتًا إلى أنه تم التشديد على الالتزام بقواعد العملية التعليمية، والتزام المعايير المحددة التي تنظمها خلال اليوم الدراسي.وأضاف "منير" أنه تم توجيه المدرسين ومسؤولي العملية التعليمية بالمدارس، بضرورة توعية الطلاب بضرورة النظافة الشخصية، والحفاظ على الصحة العامة من الفيروسات السارية، وتوفير مناخ صحي للتلاميذ طوال اليوم الدراسي.