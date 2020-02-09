«الهجرة» تتابع التحفظ على مصري ونجليه في السعودية

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عددا من الاتصالات تنقل طلب التدخل لمساندة أسرة مصرية مكونة من أب وأم وشابين من الأبناء، كانت أسرتهم تؤدي مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وأثناء عودتهم تم التحفظ على الأب والشابين خلال إنهاء إجراءات السفر على إثر مشادة مع فرد أمن.وتواصلت وزيرة الهجرة مع السفير أحمد فاروق، سفير مصر في المملكة العربية السعودية والقنصل العام هشام فتحي قنصل مصر العام بجدة.حيث أكدت السفارة متابعة الموقف منذ لحظة التحفظ على الأسرة، وأنه تمت إحالة القضية للنيابة، وتجرى متابعة سير التحقيقات في هذا الشأن.وأعادت وزيرة الهجرة التأكيد على الثقة والاحترام لعدالة سير التحقيقات السعودية، مثمنة على رعاية المملكة العربية السعودية للجالية المصرية.