محافظ مطروح ونائبه يشاركان الطلاب طابور الصباح

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، على حضور طابور الصباح مع اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل مديرية التربية والتعليم ومدير الإدارة التعليمية بمرسى مطروح.وشارك محافظ مطروح، طلاب مدرستي الشربتلي الرسمية للغات ومجمع أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، حضور طابور الصباح، موجها لهم التهنئة مع بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم التوفيق.وطمأن المحافظ، الأهالي أن الوضع بالمحافظة آمن، مطالبا بعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أسباب للخوف من انتظام أبنائهم بالدراسة.