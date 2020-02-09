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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق يدعم جهود الصين في منع انتشار «كورونا»

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:54 ص
كورونا
كورونا
منار أحمد
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وجه رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة، بدعم العراق جهود منع انتشار فيروس كورونا.

وقال مكتب عبد المهدي، وفق لقناة السومرية نيوز العراقية، إن عبد المهدي بعث برقية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة رئيس الوزراء لي كه شيانج، أعرب فيها باسمه ونيابة عن الشعب العراقي عن تضامنه مع الصين قيادة وشعبًا في مواجهة فيروس "كورونا".

وأكد عبد المهدي، وفق البيان، "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه الأزمة ونجاحها في اتخاذ الإجراءات التي تحد من خطره على الشعب الصيني الصديق".

واضاف أن "العراق يقف مع جمهورية الصين وبقية الدول ومنظمة الصحة الدولية لدعم جهود منع انتشار هذا المرض ولتوفير العلاج الفعّال للقضاء عليه".

كما أكد رئيس مجلس الوزراء "اعتزازه بالعلاقات العراقية الصينية والرغبة بزيادة التعاون لما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويعزز فرص النمو والازدهار".

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