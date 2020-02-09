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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة بورسعيد»: إجراءات احترازية لمنع إصابة الطلاب بأمراض معدية

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:53 ص
الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن أبو هاشم،
بورسعيد/شيماء رشاد
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قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة طبقا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، لمنع إصابة الطلاب بأي أمراض معدية، تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالمدارس.

وأشار "أبو هاشم"، في بيان إعلامي، اليوم، إلى أنه من ضمن الخطة، التشديد على متابعة الزئرات الصحيات بالمدراس للطلاب للتأكد من عدم ظهور أمراض معدية لديهم، والتوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، واستخدام اللافتات التعليمية والمشجعة على الممارسات الصحية، والإرشادات الخاصة بالطرق الوقائية ضد الأمراض المعدية داخل المدراس، مؤكدا أنه في حالة اشتباه أي طالب مصاب بمرض معدي سيتم عزله فورًا بغرف الملاحظة المخصصة لذلك داخل المدراس، ومناظرته طبيًا ومتابعته حتى يتماثل للشفاء، كما يتم متابعة المخالطين للحالة، للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأكد أن الخطة تضمنت الالتزام بتطهير الفصول وتهويتها، بالإضافة إلى تعريف المدرسين بالرسائل الصحية اللازمة وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والسلوك الصحي الذي يمنع انتقال العدوى، مع ضرورة إبلاغ مديرية الصحة عن أي حالات مشتبه في إصابتها بأي مرض معدي، كذلك الكشف المبدئي على الطلاب المستجدين والفحص الدوري لهم، ومتابعة الطلاب الذين لديهم أمراض.

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