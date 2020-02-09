تحرير 58 محضرا في حملة تموينية ببورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة موسعة، اليوم الأحد، على المحال التجارية والمخابز والأسواق والمطاعم، للاطمئنان على مدى صحة وسلامة الوجبات المقدمة للمواطن، حفاظًا على صحتهم من الأمراض والأوبئة وضبط المخالفين.وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضرا متنوعا بمخالفات في أنحاء متفرقة بالمحافظة، منها 22 محضر عدم تواجد شهادات صحية للعاملين بالمواد الغذائية، و16 محضر عدم إعلان عن أسعار مواد غذائية، و3 محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص، ومحضرين عدم الإعلان عن وجود مخزن، و6 محاضر إثبات حالة تصرف في كميات من الدقيق المدعم، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر للتلاعب في الموازين، ومحضر زيادة حصة الدقيق عن الرصيد المستندي، ومحضر توقف عن العمل لمخبز، ومحضر لعدم العمل بماكينة منظومة الخبز.كما تم ضبط كمية تقدر بحوالي 100 كيلوجرام من الطحينة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي داخل أحدى المحال التجارية بدائرة المناخ، وتحرر محضر ضبط بالواقعة.