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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيول تعيد النظر في المشاركة بتدريبات عسكرية بتايلاند بسبب كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:49 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم الأحد، إن الجيش يعيد النظر فيما إذا كان سيشارك في التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات "كوبرا جولد" التي تقام في تايلاند، مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مسؤول عسكري قوله "نراجع خياراتنا الأخرى، إما أن نفوت التدريب كليًا، أو أن نرسل عددًا أقل من الجنود أو الأسلحة"، مضيفًا أن السلطات عكفت على مراقبة التطورات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد عن كثب.

وأشار مسؤول آخر إلى أن "السلطات العسكرية أوصلت رأيها إلى وزارة الدفاع، وسوف تتخذ الوزارة القرار الأخير هذا الأسبوع".

ومن المقرر إجراء الدورة التاسعة والثلاثين من تدريبات "كوبرا-جولد" برعاية مشتركة من القوات التايلاندية والقوات المسلحة الأمريكية في الفترة من 26 فبراير إلى 16 مارس.

ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 22 دولة في هذا التدريب العسكري السنوي - بما فيها اليابان وسنغافورة وإندونيسيا - وشاركت الصين والهند العام الماضي في الأجزاء الخاصة بالعمل المدني من التدريب.

يذكر أنه خططت كل من القوات البحرية وفيلق مشاة البحرية التابعة لكوريا الجنوبية لإرسال حوالي 400 فردٍ من أفراد الخدمة، بالإضافة إلى ثمانية من المركبات الهجومية البرمائية.. وكان من المفترض أن يتم تحميلهم على سفينة تابعة للقوات البحرية، ستغادر متجهة إلى جنوب شرق آسيا يوم السبت القادم.

وتم إطلاق تدريبات "كوبرا-جولد" العسكرية عام 1982، وهي أكبر مناورات تدريبية عسكرية دولية تجري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانضمت كوريا الجنوبية لهذه التدريبات العسكرية عام 2010.
وفي سياق متصل أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تأكيد إصابة 25 حالة بفيروس كورونا المستجد.. وتسبب الفيروس في وفاة 811 شخصًا في الصين، كما أعلنت تايلاند وجود 32 حالة مؤكدة.

ونظرا لتفشي الفيروس، أعلنت فرقة "بلاك إيجلز" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي قرارها بعدم حضور الاستعراضات الجوية التي تعقد كل عامين في سنغافورة تحت اسم "العرض الجوي في سنغافورة 2020" المزمع عقده الأسبوع المقبل، وذلك كجزء من "الجهود المبذولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، ولضمان سلامة العاملين في الخدمة".

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