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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 729 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:48 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسوان_إسراء توفيق
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شنت الأجهزة الأمنية في أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم، حملة موسعة استهدفت ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة، بإشراف مدير الأمن اللواء هشام فاروق.

وأسفرت جهود الحملة عن تم تنفيذ 729 حكمًا قضائيًا، وهم عبارة عن، ضبط 3 جنايات، و158 حكم حبس جزئي، و40 حكم حبس مستأنف، بالإضافة إلى 370 أحكام غرامات، و158 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط، وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الاتجار فيها.

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