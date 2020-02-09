استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

استقر سعر الدولار، خلال تعاملات اليوم الأحد، طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي، حيث سجل 15.72 جنيه للشراء 15.82 جنيه للبيع.وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 15.73 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.وسجل السعر ببنك مصر 15.73 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك العربي الإفريقي الدولي 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.74 جنيه.