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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة جديدة: 13 مصابًا بـ«كورونا» فى فيتنام

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:45 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت فيتنام اليوم الأحد ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى 13 حالة.. بينما تماثلت ثالث حالة مرضية بفيرس (كورونا) في كوريا الجنوبية.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية عن الحكومة الفيتنامية قولها إن أكثر من ألف من رعاياها العائدين من الصين ونحو خمسمائة آخرين ممن كانوا على اتصال وثيق بهم يخضعون حاليا للحجر الصحي والمراقبة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وفي كوريا الجنوبية، خرج أحد مرضى فيروس "كورونا" من مستشفى جامعة سول الوطنية اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء التام من الفيروس إلى 3 حالات.

وقال مسؤول في مستشفى جامعة سول الوطنية لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، إن المريض خرج من المستشفى صباح اليوم بعد تعافيه بالكامل من المرض، فيما أكدت سلطات الصحة العامة بالبلاد أيضا خروج المريض من المستشفى.

وسبق أن تماثل رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 55 عاما وامرأة صينية تبلغ من العمر 35 عاما للشفاء من الفيروس.

وكانت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية قد أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 25 حالة.

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