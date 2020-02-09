روسيا ترسل مساعدات إلى الصين لمكافحة «كورونا»

نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مساعدات طبية إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا.وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أنه بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى الصين شحنة مساعدة إنسانية بحجم 183 مترا مكعبا تحوي أدوية وأدوات وقائية خاصة.