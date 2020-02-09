رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترسل مساعدات إلى الصين لمكافحة «كورونا»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:40 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
نقلت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، مساعدات طبية إلى الصين لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أنه بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة الروسية نقلت طائرة من طراز "إيل-76" إلى الصين شحنة مساعدة إنسانية بحجم 183 مترا مكعبا تحوي أدوية وأدوات وقائية خاصة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

المذيعة مروة ميمي تفجر مفاجأة حول أسباب مقتل ابنها

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

منذ حوالي 5 ساعات

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ حوالي 11 ساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب.. (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

أستراليا تختار مغنية البوب مونتين لتمثيلها فى مسابقة «يوروفيجن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

انطلاق البرنامج التدريبي لـ«فن الكنفاه» بسناري الإسكندرية.. الإثنين

جارثيا لوركا منظرا في «اللعب ونظرية الـ دويندي»