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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. انطلاق مبادرة «قارئ الغد» لطلاب المدارس بالغردقة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:39 ص
مكتبة مصر بمدينة
مكتبة مصر بمدينة الغردقة
كتب- علي عواد
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تنظم اليوم الأحد، بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة، ولأول مرة مبادرة "قارئ الغد"‏، والتى تنطلق اليوم فى مدارس المحافظة، تزامنًا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وإشراف اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

وقال السيد طلبة يوسف مدير عام مكتبة مصر العامة بالغردقة، إن المبادرة تهدف إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي لدى طلاب المدارس بمدينة الغردقة وغرس عادة القراءة وحث الطلاب على حب الثقافة.‏

‏وأضاف أنه ضمن أهداف المبادرة زيادة عدد المشتركين بالمكتبة، والتأكيد على أهمية الكتاب وأنه المصدر الأساسي والموثوق لنهل المعرفة، والتأكيد على دور المكتبة في المشاركة المجتمعية.

من جانبه أكد محمود سالم منسق المبادرة، في بيان له، أن المبادرة تهدف للتسويق لأنشطة وخدمات مكتبة مصر العامة بالغردقة وحث الطلاب على ‏زيارتها، والتأكيد على أهمية المكتبة ودورها الفعال في بناء مجتمع واعي ولديه من ‏الثقافة ما يؤهله لمواجهة التحديات والتطرفات الفكرية. ‏

‏وأضاف أن المبادرة سيتم تنفيذها على عدد من المراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تدريب مكثف لأخصائي المكتبات بمديرية التربية والتعليم ‏بالبحر الأحمر وذلك من خلال المتخصصين والفنيين بمكتبة مصر العامة ‏وتحت إشراف مباشر من مدير عام المكتبة وبالتنسيق مع مديرية ‏التربية والتعليم وتوجيه عام المكتبات ‏.

وتابع أن المرحلة الثانية تستهدف تنفيذ ورش عمل لطلاب المدارس لـ 15 مدرسة ( 5 ‏ابتدائي – 5 إعدادي – 5 ثانوي )، وذلك من خلال مدربين المكتبة ‏المتطوعين لتنفيذ برنامج توعوي يحث الطلاب على القراءة وحب الثقافة ‏وكذا اكسابهم مجموعة من المهارات الحياتيه ( العمل الجماعي- فن حل ‏المشكلات – مهارات القيادة وبناء فريق العمل – الثقة بالنفس ).‏

وتستمر مدة الفعاليات داخل المدرسة الواحدة 3 أيام فقط في كل مدرسة بحيث ترشح ‏المدرسة 20 طالبا ينفذ معهم البرنامج التدريبي وفي نهاية التدريب يخرج ‏الفريق بمشروع ثقافي هدفه الترويج للمكتبة والكتب وحث زملائهم بالمدرسة على ‏الاشتراك بالمكتبة، كما يتم عمل يوم ختامي بمكتبة مصر العامة يجتمع فيه جميع ‏المدارس المشاركة في المبادرة لعرض مشروعهم وسيتم اختيار أفضل مشروع ‏على مستوى الثلاث مراحل ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) ليتم تكريم الطلاب ‏الفائزين، موضحًا ستكون الجوائز( عضوية مجانية – شهادة تقدير– 10 كتب متنوعة مهداه من المكتبة – ‏دورة كمبيوتر مجانية في برامج الأوفيس ) ويتم إهدادء جميع مكتبات جميع ‏المدارس المشاركة بـ 450 كتابا من مكتبة مصر العامة لكل مكتبة.

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