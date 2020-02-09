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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة الصحة في الأقصر لمتابعة استعدادات «التأمين الصحي الشامل»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:26 ص
هالة زايد
هالة زايد
هدى الأمير
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تزور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، محافظة الأقصر، اليوم الأحد، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك تمهيدًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما تتفقد عددا كبيرا من الوحدات الصحية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، إلى جانب بقية المستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

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