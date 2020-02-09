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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة بريطانية: أردوغان اكتفى بالإخوان وقطر على العالم كله

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:25 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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قالت صحيفة "عرب ويكلي" البريطانية، اليوم الأحد، إن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدم إثارة المشاكل مع الجيران حولته إلى الدولة الأكثر عدائية وأنتجت له العديد من الأعداء في الداخل والخارج، حيث ضحى أردوغان بكل العلاقات العربية والعالمية مقابل الحفاظ على ود جماعة الإخوان وقطر.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن السياسة التي كان يتبعها أردوغان الهدف منها، هو تمكين تركيا من أن تصبح قوة دولية من خلال تعزيز دورها كقطب إقليمي، وخاصة من خلال إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية المحيطة بها، ولكن الأن لا توجد علاقات قوية بين أردوغان أي دولة سوى قطر والجماعة.

وقال جان بابتيست لو موليك، أخصائي الشؤون التركية في معهد الدراسات السياسية في "إيكس إن بروفنس"، أن العديد من السياسيين وقعوا ضحية لاستراتيجية أردوغان الزائفة في تحويل تركيا لدولة اسلامية وذات نفود أقليمي وعالمي.

سوريا وأردوغان

وقالت الصحيفة البريطانية، إن أردوغان دخل سوريا من أجل تمكين جماعة الإخوان والجماعات المتشددة من الاستقرار في سوريا، والبدء لولاية إسلامية جديدة، لكن الأن الجيش السوري على بعد كيلومترات عن عاصمة محافظة إدلب، بينما نتج عن الصدام بين القوات السورية والتركية مقتل الجنود الأتراك، ما نتج عنه إعادة رسم الحرب السورية وفتح النار على الدب الروسي.

أردوغان وليبيا

ليبيا من المحطات التي تثبت فشل أردوغان، فقد أرسل أكثر من 2500 مرتزق مؤيد لتركيا، من سوريا إلى ليبيا، والهدف النهائي هو رفع عددهم إلى 6000، فيما يتهم بعض الموالين لتركيا في شمال سوريا، أردوغان بالخيانة المزدوجة، أولًا بإسقاطهم في إدلب ثم بتحويلهم إلى ذخيرية حية في مدافع ليبيا لخدمة الإخوان المسلمين.

وتابعت الصحيفة، أن اعتماد تركيا المنعزلة عن العالم العربي والتي تعتمد فقط على جماعة الإخوان المسلمين والجهات الفاعلة القطرية لديها، يزيد ويتسع محور أعدائها وكانت آخر بلد تبعد عن تركيا هي الجزائر.

أردوغان والجزائر

خلال لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، سعى أردوغان، متجاهلًا حساسية التاريخ المؤلم بين الجزائر وفرنسا، إلى تفعيله بإضافة النفط إلى النار.

وقال أردوغان: "إنه ناقش مع تبون الاستعمار والإبادة الجماعية لفرنسا في الجزائر، إذ ذهب إلى أبعد من ذلك الرقم الخيالي المتمثل في 5 ملايين جزائري قتلوا على يد فرنسا خلال 132 عامًا من الاستعمار"، وتقول الصحيفة، إنه نسي بسهولة الفظائع المختلفة التي ارتكبتها الإمبراطورية العثمانية ثم الأتراك الشباب ضد الأرمن والآشوريين والأكراد والعرب واليونانيين.

وعقبت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، معبرة عن دهشة الجزائر من تصريحات أردوغان "ونسبه كلام إلى الرئيس عبد المجيد تبون"، وقال البيان، "إن تصريحات أردوغان لا تسهم في جهود الجزائر وفرنسا لحل القضايا المتعلقة بإرث التاريخ بين البلدين"، بمعنى آخر، ابق بعيدًا عن أعمالنا، وفق الصحيفة البريطانية.

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