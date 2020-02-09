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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:21 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أطلقت السلطات الصينية تسمية "NCP" بصفة مؤقتة على فيروس "كورنا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وبعد إعلانها حالة الطوارئ الدولية الشهر الماضي، اقترحت منظمة الصحة الدولية إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV"، وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا".

وتم اقتراح هذه التسمية في البداية حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.

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