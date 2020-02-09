دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أظهرت دراسة جديدة، أن هناك نسبة كبيرة من الأمريكيين يقتربون من سن التقاعد ويشعرون بالقلق من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف التأمين الصحي الآن.وأفاد باحثون بأن شخصًا واحدًا من بين كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 50 و64 غير واثقين من قدرتهم على تحمل تكاليف التأمين الصحي خلال العام المقبل، ويشعر نصفهم تقريبًا بأنهم لن يتمكنوا من تحمل التغطية بمجرد التقاعد.وقالت الدكتورة رينوكا تيبيرنيني، أستاذ مساعدة في الطب الباطني بجامعة "ميشيجان" الأمريكية، إن الابتكارات والحماية التي أنشأها قانون الرعاية بأسعار معقولة، والمعروفة أيضًا باسم "Obamacare"، لا يبدو أنها خففت من مخاوف الاشخاص بشأن تكاليف التأمين.ووجد الباحثون، أن التكاليف الباهظة المرتبطة بالخطط الصحية يمكن أن تكون أحد الأسباب التي تجعل الناس يشعرون بالقلق من تقديم الرعاية الطبية.وأظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالي 1 من كل 5 أشخاص قالوا، إن التكاليف التي دفعت من الخارج دفعتهم إلى عدم تلقي رعاية لمشكلة صحية أو تخطي ملء وصفة طبية خلال العام الماضي، كما كان الأشخاص الذين يعانون من الصحة العادلة أو السيئة أكثر عرضة لأربعة أضعاف لتفادي الرعاية، لافتة إلى أن الذين اشتروا خطة تأمين بمفردهم، وليس من خلال صاحب عمل، كانوا أكثر عرضة بثلاثة أضعاف بسبب التكلفة.ووجد الاستطلاع أن عدم اليقين السياسي المحيط بقانون الرعاية الميسرة يدفع البعض للقلق، ويقول 15٪ من العاملين إنهم إما أرجأوا التقاعد أو فكروا في ذلك للحفاظ على تغطيتهم التأمينية.