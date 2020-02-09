رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:14 ص
القوانين النفسية
القوانين النفسية لتطور الشعوب
نضال ممدوح
طباعة
صدر عن دار "الرافدين" للطباعة والنشر٬ مؤخرا الترجمة العربية لكتابين٬ الأول بعنوان "القوانين النفسية لتطور الشعوب" للمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون٬ وترجمة أحمد فتحي زغلول.

ومما جاء في مقدمة الكتاب: "إن صح أن بعض الكفاءات العقلية التي تتكون على طول الزمن تزول في وقت قصير، فالشجاعة وقوة الاستنباط والعزيمة وغيرها من صفات الخلق كلها بطيئة التكوين، وهي سريعة الزوال إذا لم تجد محلًا للعمل فيه، ومن هنا يُعلم السبب في أن الأمة لا تنال قسطًا من الرقي إلا بمرور العصور الطويلة وأنها قد تهوى إلى الحضيض على عجل، وإذا أمعنا النظر في أسباب سقوط جميع الأمم التي يذكرها التاريخ وجدنا أن العامل القوي في انحلالها تغيرٌ طرأ على مزاجها العقلي ترجع إلى انحطاط الخُلُق".

أما الكتاب الثاني فقد صدر تحت عنوان "العقل والمعتقد الديني.. مدخل إلى فلسفة الدين"، وهذا الكتاب مرجع أساسي باللغة الإنجليزية في فلسفة الدين، تبلغ عدد صفحاته 602 صفحة، وقد صدر عن جامعة أكسفورد سنة 1991، بتأليف أربعة من فلاسفة الدين المعروفين، وهم مايكل بيترسون معهد أزبيري اللاهوتي٬ ويليام هاسكر جامعة هانتينجتون٬ بروس رايشنباخ جامعة أوجزبرج٬ ودايفيد باسينجر جامعة روبرتس ويزليان٬ ومن ترجمة زهراء طاهر٬ مراجعة وتقديم عبدالجبار الرفاعي.

وفي مقدمة الناشر للكتاب: "سؤالُ فلسفةِ الدين سؤالٌ فلسفي٬ والتفكيرُ فيها تفكيرٌ فلسفي، وقراءتُها للدينِ ومعتقداتِه قراءةٌ فلسفية، وبذلك تتميز عن: علمِ اجتماع الدين، وأنثربولوجيا الدين، وعلمِ النفس الديني، وغيرِها من علومٍ تهتم بدراسة الدينِ وتمثّلاتِه في حياةِ الفردِ والجماعة، فكلٌّ من هذه العلوم يدرس كيفيةَ تعبيرِ الدين عن حضورِه في الحياة، والأثرَ والتأثيرَ المتبادلَ الناتجَ عن التفاعلِ بين الدينِ وثقافةِ المجتمع ونمطِ تمدّنه، وكلُّ هذه العلومِ يدرسُ الدينَ في ضوء مناهجِه ومفاهيمِه وأدواتِه في البحث العلمي، ويتركّز بحثُه على ما يحدثه الدينُ في المجالِ الخاص الذي يدرسه".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ حوالي 19 ساعة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ يوم

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب.. (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

أستراليا تختار مغنية البوب مونتين لتمثيلها فى مسابقة «يوروفيجن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

انطلاق البرنامج التدريبي لـ«فن الكنفاه» بسناري الإسكندرية.. الإثنين

جارثيا لوركا منظرا في «اللعب ونظرية الـ دويندي»