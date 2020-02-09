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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 مصابًا حصيلة ضحايا «كورونا» في ألمانيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:12 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 14 حالة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أنه تم تسجيل 12 حالة في ولاية "بافاريا" وحالتين في ولاية "هيسن".

يشار إلى أن فيروس (كورونا) يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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