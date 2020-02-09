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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة المجر تفكك شبكة تبث شائعات عن إصابات بكورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:06 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت الشرطة المجرية تفكيك شبكة مواقع إلكترونية تبث أخبارا كاذبة عن إصابة مواطنين بفيروس كورونا ووفاة بعضهم جراء هذا الوباء بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفحين وبالتالي كسب المال.

وذكرت الشرطة اليوم الأحد، أنها أوقفت زوجين يشتبه بأنهما أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزورة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة".

وأشار البيان إلى أن الشرطة نشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبرا عنوانه "وفاة مجرية عمرها 37 عاما في بودابست جراء فيروس كورونا على الأرجح".

وأوضح البيان أنه تم تفكيك الشبكة عبر عدة مداهمات تخللها ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر، فيما لم تسجل في المجر أي إصابة بفيروس كورونا القاتل، الذي تفشى في الصين وانتشر خارجها.

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