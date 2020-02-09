ارتفاع عدد قتلى المركز التجارى فى تايلاند إلى 27 فردًا

قال رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، اليوم الأحد، إن مطلق النار في المركز التجاري كان يعاني من مشاكل شخصية، وأعلن أوتشا عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح في تايلاند إلى 27 فردًا، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل لها، منذ قليل.يأتي هذا فيما أعلنت السلطات التايلاندية، انتهاء أزمة المركز التجاري بمقتل الجندي مطلق النار.وأنقذت قوات الأمن في تايلاند، المئات من الأشخاص داخل مركز تجاري، حيث كان يحتجزهم رجل مسلح، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية تايلاندية، اليوم الأحد.وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن مطلق النار، وهو جندي، دخل في حالة هياج يوم السبت وقتل 21 شخصًا على الأقل، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 30 آخرين.