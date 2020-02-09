طلاب الإسكندرية يتوافدون على مدارسهم لبدء الفصل الثاني

توافد طلاب محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، بمختلف المراحل الدراسية، إلى مدارسهم، استعدادا لبدء الترم الثاني من العام الدراسي لعام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلك بصحبة أولياء أمورهم لإيصالهم والاطمئنان عليهم قبل بدء اليوم الدراسي.من جانبه أصدر يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، تعليماته بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب، حيث إنها وصلت لمخازن المديرية وتم توزيعها لمخازن الإدارات والمدارس، وانتظام الجدول المدرسي والالتزام بخطة توزيع المناهج وفق الخريطة الزمنية الصادرة من الوزارة.وتابع الديب على الالتزام بالعملية التعليمية بالإشراف اليومي وتفعيل المجموعات المدرسية ولائحة الانضباط المدرسي وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى.وتضمنت التعليمات، نظافة الأفنية والفصول ودورات المياة مع الحرص على التهوية الجيدة للفصول، وتعميم إجراءات الوقاية الصادرة من وزارة الصحة والسكان.كما أكد على وضع خطط تأمين المدارس والمنشآت التعليمية وتكثيف عمل الدوريات الراكبة لتوفير مناخ آمن لأبنائنا الطلاب.وشدد «الديب» على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية للوقاية من نزلات البرد والأمراض المعدية بشتى أنواعها بصيانة دورات المياة بشكل دوري، والمحافظة على نظافتها بالمطهرات اللازمة وعمل لوحات إرشادية بكل مدرسة تشمل طرق الوقاية وعمل ندوات توعية للطلاب والتثقيف الصحي، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية ونشر الدليل الإرشادي المعد من وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض بالإدارات والمدارس وتفعيل قرار اللجنة الداخلية.