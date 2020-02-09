افتتاح معرض «ولاد البلد» للفنان عادل الليثى بجاليرى جرانت.. اليوم

يفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد بجاليري جرانت٬ في مقره الكائن بحي عابدين معرض «ولاد البلد» للفنان عادل الليثي، ويفتتح المعرض الذي يستمر حتى 29 فبراير الجاري الفنان فرحات زكي.ويضم المعرض 32 لوحة زيتية على القماش، تتناول اللوحات البيئة المصرية وثقافتها من أشخاص ولقطات ومواقف لمصريين مهمشين٬ كما تتناول الريف المصري وبعض المهن والمواقف الحياتية اليومية من لاند سكيب وحارات وبورتريه.وعن رؤيته الفنية يقول الليثي: «الفن هو التصور الجميل للأحداث التى تحدث من حولنا. والفنان قادر على أن يحول الخيال إلى حقيقة بالرسم وتحويل أفكاره وأحلامه أيضًا إلى حقيقة بالرسم بجميع أنواعه، وكل عمل وكل هواية لها أدواتها، وأنا أرى أن أداة الرسام هي خياله، ولكل إنسان موهبته الخاصة الذي وهبها له الله، ويجب عليه أن ينميها ويطورها، وأنا أحرص على ذلك دائمًا».وشارك «الليثي» في العديد من المعارض نذكر منها: الصالون الدائم للأعمال الفنية «مصريات» بفندق انتركونتيننتال سيتى ستارز 2013. ملتقي بصمات الفنانين التشكيليين العرب السادس 2013، ومعرض الفن التشكيلي المقام علي هامش المهرجان المصري النوبي الإفريقي وأسبوع الصداقة المصرية الإفريقية 2015.معرض «بانوراما بصرية» بمتحف النصر للفن الحديث ببورسعيد 2015، ومعرض افتتاح أكاديمية بلاك أند وايت للفنون 2015، ومعرض «رؤية عربية 2» بجريدة الأهرام 2017، ومعرض «شغف المدينة» بجاليري الجريك كامبس بالجامعة الأمريكية 2018، ومعرض «المولوية» بمركز كرمة بن هانئ متحف أحمد شوقي 2018، ومعرض «وجوه 3» بمركز كرمة بن هانئ متحف أحمد شوقي 2019.