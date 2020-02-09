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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:40 ص
آلات الفناء
آلات الفناء
نضال ممدوح
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أصدرت الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الترجمة العربية لكتاب «رياضيات الحياة والموت» من تأليف كيت يياتس٬ وترجمة زينة إدريس.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: «الرياضيات هي قصّة العالم من حولنا، ومن شأن الحكمة التي تشتمل عليها أن تشكّل الفرق بين النجاح والكارثة».

كذلك جاء الغلاف: «نحن نمارس الرياضيات طوال الوقت، من الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض إلى الطريقة التي نسافر بها، ومن كيفيّة عملنا إلى كيفية استرخائنا. وكثير منّا يدركون ذلك. لكنّ قلّة منّا يقدّرون حقًا القوّة الكاملة للرياضيات، إلى أيّ مدى يتجاوز تأثيرها كلّ مكتب وكلّ منزل، ليشمل قاعات المحاكم وأجنحة المستشفيات؟».

في سياق متصل وعن نفس الدار صدرت الترجمة العربية لكتاب «آلات الفناء.. اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية» تأليف دانيل إلزبرك٬ ترجمة الدكتور محمد جياد الأزرقي.

ويشير «الأزرقي» في مقدمة ترجمته للكتاب إلى: «اطلع العالم قبل عام تقريبًا على ما تناقلته وكالات الأنباء حول تهديدات متقابلة بين الرئيسين ترامب وكِم جونك أون حول من يمتلك الأصابع الأطول والأزرار الأكبر بما معناه، (في مكتبي أزرار لو شئت الضغط عليها بأصبعي لأحرقتكم عن آخركم نوويًا!)».

ولأن العناصر الأساسية لاستعداد الدول الكبرى على فناء العالم ما تزال قائمة يسأل دانيل إلزبرك مؤلف كتاب «Machine Doomsday The»، «هل تحتاج الولايات المتحدة آلات الفناء هذه؟ هل تحتاجها روسيا؟ هل يحق لأي شعب أن يمتلك مثل هذه القدرات، التي تهدد وجود البلدان الأخرى وشعوبها ومدنها وحضاراتها بالكامل؟».

والأهم من ذلك اعترافات الكاتب شخصيًا في كتابه والتي يقول فيها: كيف استطعت أنا، الذي ما زلت في أواخر عشرينات عمري أن أعمل في إعداد خطط لحرب ذرية؟ خطط أعرف أنّها لو نُفِذت ستفني مئات.. وباعتباره في طليعة المبلغين عن خطايا الحكومة الأمريكية، وسجّل بفخر اعتذاره بالخروج عليها وفضح أسرارها، خصص هذا الكتاب لموضوع التخطيط لحرب نووية استنادًا إلى عدد من الوثائق والمذكرات التي تخص فيتنام والحرب النووية، ويفعل المؤلف ذلك باعتباره واحدًا من المخططين الأوائل لها، اعتمادًا على المصادر الرسمية التي حصل عليها بحكم عمله، والتي أودعها عند أخيه.
«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»
«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

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