انطلاق البرنامج التدريبي لـ«فن الكنفاه» بسناري الإسكندرية.. الإثنين

تنطلق في العاشرة من صباح غدا الإثنين فعاليات برنامج تدريبي مجاني على «فن الكنفاه» تحت عنوان «نسجيات على كنفاه بلاستيك»٬ والذي ينظمه بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة العامة للشباب والعمال بالهيئة العامة لقصور الثقافة٬ وتدير البرنامج الفنانة نسرين مجدي محمد علام.يركز البرنامج التدريبي على التطريز على كنفاه بلاستيك للحصول على أشكال مجسمة يمكن الاستفادة منها في كافة مناحي الحياة.كما أن غرز الكنفاه والتطريز بالخيوط الملونة من اللمسات التي تستعين بها كثير من الماركات العالمية.وسيتم التعرف خلال الورشة على الأدوات المستخدمة والخامات بأنواعها وأماكن شرائها، وكيفية عمل تصميم وقراءة الباترون لتنفيذ عدة غرز زخرفية، وكيفية نقل التصميم على الكنفاه، وسيكون المنتج النهائي في شكل شنطة مستطيلة وشنطة مربعة وشنطة كروس وعلبة مناديل وأشكال مختلفة من الميداليات وفواصل الكتب وبراويز صور.ويهدف البرنامج إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك إعادة إحياء الأعمال اليدوية التي اندثرت لسنوات طويلة لتعود من جديد وتتربع على عرش الموضة.