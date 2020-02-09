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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جارثيا لوركا منظرا في «اللعب ونظرية الـ دويندي»

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:23 ص
اللعب ونظرية الـ
اللعب ونظرية الـ دويندي
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن مؤسسة «أروقة» للدراسات والترجمة والنشر٬ كتاب «اللعب ونظرية الـ دويندي» من تأليف فدريكو جارثيا لوركا٬ ترجمة وتقديم أحمد يعقوب.

والدويندي مَلَكَة أو نفحة ما أن تضع لمستها على أي عمل إلا وتُكسبه العمق والأصالة اللازمين للكمال والخلود.

والمقصود بالعمل هنا ليست النصوص المكتوبة وحدها ولكن أيضًا النصوص البصرية مثل الفن التشكيلي والسينمائي٬ والنصوص السمعية مثل الغناء٬ والنصوص الحركية مثل الرقص ومصارعة الثيران وغيرها من فنون الإبداع.

يُعرف الشاعر العالمي فدريكــو جارثيا لوركا بنصوصه الشعرية لكن المترجم أحمد يعقوب يقدمه في هذا الكتاب بصفته منظرًا.

يشرح المترجم في تقديمه للكتاب مفهوم الدويندي بأنه «ملكة» (من الملكات الفنية الإبداعية)، أما عن محاضرة لوركا فتتألف من المحاضرة الرئيسية إضافة إلى عنوانين آخرين: دردرشة حول المسرح٬ وتهويدات السرير أو أغاني قبل النوم للأطفال.

ويُقدم لوركا في هذه المحاضرة فلسفته الجمالية عن شعرية الإبداع، والتي يسميها المترجم «نظرية لوركا الشعرية»٬ ويحاول فيها «البرهنة على سر التألق والتجلي والتميز٬ والتفرد في فضاءات الإبداع٬ والكشف عن السر الحقيقي للابتكار والخلق الإبداعيين، ويسمي ذلك السر بـ دويندي».

ويقدم لوركا شروحًا وتفصيلات عن هذه الملكة يستنبطها ويستنتجها من وقائع فنية تاريخية في نتاج الإبداع المتميز وغير المتميز.

ويشدد على ضرورة عدم الالتباس بين الـ«دويندي» وربة الإلهام أو الوحي أو الملاك أو العفريت الديني أو الشيطان اللاهوتي، وعلى ضرورة عدم المقارنة أو المقاربة بينها وبين الـ«دويندي»، لأن «دويندي» لوركا هي «قوة غامضة تسري في الدم».

أما عن اللعب، كما يقول المترجم في تقديمه للكتاب: «فهنا نجد لعبًا لا تألفه قواميس اللغة أو الألسنيين، وليس له علاقة بالظاهر الفيزيائي لمعاني مفردة اللعب المحض، إنه لعب إبداعي روحي، يتجلى في مظاهر متباينة ومختلفة، ليس لعبًا من أجل المتعة، إنه لعب بالمأساة، فهنا نجد مطربة تلعب بصوتها، وراقصة فلامنكو تلعب بجسدها، ومصارع ثيران يلعب بحياته».

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