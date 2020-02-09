أمسية شعرية لثلاثة من شعراء المحافظات ببيت الشعر فى الأقصر

نظم بيت الشعر بالأقصر، أمس السبت، أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر عاصم عوض من محافظة الفيوم، والشاعر محمد أبو العزايم من محافظة الشرقية، والشاعر محمد فتحي من محافظة بني سويف، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.بدأ الشاعر حسين القباحي الأمسية بالتنويه والتعريف بجائزة الشارقة لنقد الشعر تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة في الشارقة تحت اسم «جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي»، والتي تعنى بالنقد الأدبي الموجَه للشعر العربي، والذي يفتح آفاق البحث للنقاد العرب بما يخدم ساحة الإبداع العربي، وذلك تنفيذًا لمبادرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.وسوف تكون الجائزة وفق شروط أبرزها أن يكون البحث المقدم مخطوطًا معدًا للنشر، ولم يسبق نشره أو طبعه ورقيًا أو إلكترونيًا أو فوزه في جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملًا أصليًا مخصصًا للجائزة، ولا يجوز للباحث المشاركة بأكثر من بحث، والتزام البحث بالمعايير العلمية، وأن يكون مستوفيًا شروطها مع توضيح الهوامش والمصادر والمراجع في البحث، ويتم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز أثناء مهرجان الشارقة للشعر العربي في يناير من كل عام.و أجاب «القباحي» عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها جمهور الندوة عن الجائزة مشيدين بها وشاكرين هذه المبادرة القيمة مؤكدين على آثارها الطيبة المنتظرة لمستقبل النقد والشعر العربي.وبعد الترحيب بضيوف الأمسية من الجمهور والشعراء المشاركين قرأ «القباحي» طرفًا من سيرة أول المشاركين في الأمسية وهو الشاعر عاصم عوض وهو شاعر مصري من مواليد ١٩٩١ محافظة الفيوم، تخرج في كلية دار العلوم جامعة الفيوم، شارك في كثير من الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية، وحاصل على عدة جوائز في مسابقات شعرية، كما نشر له العديد من القصائد في المجلات والصحف المصرية والعربية.وقد قرأ الشاعر عاصم عوض من شعره:عَنْ شاعِرٍ والقصيدةْوالأُغنِيَاتِ المَجِيدةْدَمٌ دَمٌ في الحكاياوالمُفرَداتِ الطَّرِيدةْعَنْ مُنتَهَى كُلِّ دَربٍمُرادُهُ أنْ يُرِيدَهْسَرَى فأَسرَى صَداهُبَكَى فأَبكَى نَشيدَهْقد كان يَطوِي مَداهُالآنَ يَطوِي وَرِيدَهْومما قرأ أيضًا:إِلَى أَنْ يَعودَ اليَاسَمِينُأَعِيرِي الشَّمسَ قِنْدِيلًافقدْ أَطفَأتِ نُورَ الشَّمسْولَمْ تَزَلِ الرُّبَى تَدْعوكِ جَهْرًابَعدَ يَأسِ الهَمسْولَمْ تزَلِ الطِّباقُ السَّبعُ تَبكِيمُذْ رَحَلْتِ الأَمسْأَعِيدِينِي إِلَى الأَشواق ِإِنِّي قد نَسِيتُ الشوقْوَعُودِي بِالحَنِينِ الغَضِّوابْتَدِئِي طُقُوسَ العِشقْفقد تَيَّمْتِ قَلْبَ فَتَاكِيا أَحلَى نِساءِ الشَّرقْثم تلاه الشاعر محمد أبو العزايم، وهو شاعر مصري من مواليد مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ومقيم بالقاهرة حاصل على بكالريوس الصيدلة من جامعة الأزهر، وحاصل على المركز الثاني في مسابقة «أدب الجامعات العربية- فرع الشعر» في دورتها الثانية بالجزائر عام ٢٠٠٢، كما شارك في أمسيات الشباب بملتقى النيلين بالسودان عام ٢٠١٢، وله قصيدة «مازالت تمطر » تدرس لطلاب الفرقة الأولى بقسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة القاهرة ضمن مناهج مادة تحليل النصوص وله ديوانان تحت الطبع، هما: «نوافذ في جدار الليل، من أوراق الغياب».وقد قرأ الشاعر محمد أبو العزايم من شعره:(نوافذُ في جدارِ الليل)لكَ في بَريدِ الغيبِ ثَمَّ رسائلٌ،أصحابُها ترَكوا الحياةَ وناسَها، وكأنّهُم - للآنَ - لَمْ !يا أيُّها المُمْتَدُّ جُرحُكَ مثلما يمتدُّ ليلُ العاشقينَ، ومثلمايمتدُّ دربُ السائرينَ إلى البلادِ المستحيلةِ ثَمَّ مُغتَسَلٌ طهورٌ باردٌ،فاركُض بِروحكَ واغتسِلْ، ثم التجِئْ لِهواءِ عُزلَتِكَ النَّظيفِ،ولا تُكَلِّمْ غيرَ مَن تَرَكوا رسائلَهمْ ينابيعًا تَفَجَّرُ في جدارِ الليلِ،إنَّ الناسَ هُمْ.واركَنْ إلى مَوتاكَ تلْقَ أياديًا بيضاءَ، إنَّ إشارةً تَكفيكَ، أوإيماءَةً بالرأسِ كي يتمَوسقَ الوجعُ المُعَربِدُ في ضلوعكَ،لستَ أنتَ النّاقصَ التكوينَ،لكنَّ انشغالكَ باكتمالكَ في عيونِ النّاقِصينَ جِنايَةٌ، والشَّكُ جُرمْومما قرأ أيضًا من شعره:(1)ونحنُ نستعيدُ ذِكرياتِنا..عن شَقَّةِ " الميرلاندِ " إذْ كُنا هناكَ طالبَيْنِ استأجراها مَسْكنادارَ الحديثُ بينناعن جارِنا..هذا الذي يَحيا وحيدًا بعدما ماتتْ عيالُهُ - وأعني بالعيالِ أمَّهمْ - كما يُحبُّ أن يقولَ واحدٌ - كالعمِّ " نُصحى" - جاءَ مِن أقصى الجنوبْهذا الذي قد جاوزَ السبعينَ، لكن عاش منهانصفَ قرنٍ كاملًا يَنْساحُ في شوارعِ المدينةِ الكبيرةِ الأميرةِ الغنيّةِ الفقيرةِ الجميلةِ اللّعوبْوذابَ فيها مثلما يذوبُ غيرُهُ، ولكنْ فيهِ شيءٌ من طبائعِ الجنوبيينَ يأبي أن يذوبْ.ثم اختتمت الأمسية بالشاعر محمد فتحي، وهو شاعر مصري من مواليد القاهرة حي مدينة نصر في 19871020، درس في كلية دار العلوم جامعة الفيوم، وله ديوانان تحت الطبع: «الراعي، أبناء نوح».ومما قرأ من شعره من قصيدة الكرمة:لي كرمة لم أعتصرهاخذها بقلبك واعتصرهالي خطوة سارت بها قدم السماءولم أسرهالي شمعة إن تفتخر بضيائهالا تحتقرهالي نظرة عن كل آلام ابن آدم لم أدرهاومما قرأ أيضًا:آمنتُ بالإنسان آمن مثلماآمنتُ بي مستبصرًا مستبصراآمن بدينِ الحبِّ آمنْ قائلًا:جئنا لنؤمنَ لم نَجِئْ لِنُكَفِّراقل للظلاميين قل لظلامهم:فَجر الضيائيين ضاء مبكراعهد المحبة أن نحب معاهدالا أن نعاهد حربة أو خنجرافي بيعة الإنسان أَقسم خافقيألا يحب مُؤسلما ومنصراالآن "لا إكراه" آية مؤمنفي آية الإيمان أن نتخيرافي مصر يحتضن الهلال صليبهككنيستين يعانقان الأزهر