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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل منفذ هجوم المركز التجاري بتايلاند

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:26 ص
منفذ الهجوم
منفذ الهجوم
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أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن السلطات التايلاندية أعلنت انتهاء أزمة المركز التجاري بمقتل الجندي مطلق النار.

وأنقذت قوات الأمن في تايلاند المئات من الأشخاص داخل مركز تجاري، حيث كان يحتجزهم رجل مسلح، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية تايلاندية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن مطلق النار، وهو جندي، دخل في حالة هياج يوم السبت وقتل 21 شخصا على الأقل، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 30 آخرين.

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