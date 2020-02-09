مقتل منفذ هجوم المركز التجاري بتايلاند

أفادت شبكة «العربية»، في نبأ عاجل لها، بأن السلطات التايلاندية أعلنت انتهاء أزمة المركز التجاري بمقتل الجندي مطلق النار.وأنقذت قوات الأمن في تايلاند المئات من الأشخاص داخل مركز تجاري، حيث كان يحتجزهم رجل مسلح، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية تايلاندية اليوم الأحد.وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أن مطلق النار، وهو جندي، دخل في حالة هياج يوم السبت وقتل 21 شخصا على الأقل، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 30 آخرين.