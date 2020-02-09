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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش المالي يقتل إرهابيا ويعتقل آخر شمال شرقي البلاد

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:20 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قال الجيش المالي إنه قتل إرهابيا واعتقل آخر خلال هجوم شنه على إرهابيين شمال شرقي البلاد.

وأضاف الجيش المالي، في بيان اليوم الأحد، أن القوات المسلحة لم تسجل أية خسائر في العملية التي مكنت من قتل إرهابي واعتقال آخر ومصادرة أسلحة كانت بحوزة الإرهابيين.

على صعيد متصل، أعلن الجيش المالي جرح عنصرين من قواته خلال كمين نصبه مسلحون ينتمون إلى "الدولة الإسلامية للصحراء الكبرى" على محور هومبوري وامي.

وتعيش مالي انفلاتا أمنيا غير مسبوق أسفر عن مقتل المئات خلال الشهر الماضي، وفق مصادر رسمية.

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