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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش التايلاندي ينقذ مئات المحتجزين بالمركز التجاري

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:17 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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أنقذت قوات الأمن في تايلاند المئات من الأشخاص من مركز تجاري حيث كان يحتجزهم رجل مسلح، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية تايلاندية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن مطلق النار، وهو جندي، دخل في حالة هياج يوم السبت وقتل 21 شخصا على الأقل، فيما أعلنت السلطات إصابة أكثر من 30 شخصا، ولا تزال الشرطة وجنود الجيش يبحثون عن الرجل.

وبحلول بعد منتصف الليل بفترة قصيرة، كانت قوات الأمن قد سيطرت على عدة طوابق بمركز تيرمينال 21 للتسوق في ناخون راتشاسيما، شمال شرقي العاصمة بانكوك.

وعرف القائد العسكري اللفتنانت جنرال تانيا كياتسارن يوم السبت القاتل بأنه العريف جاكرابانث توما الذي قيل إنه نشر تحديثات وقام ببث مباشر للهجوم عبر صفحته على فيسبوك قبل أن يتعذر الوصول إليه.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن المتحدث باسم الشرطة كريزانا باتاناكرون قوله "استخدم المسلح سلاحا آليا وأطلق النار على الضحايا الأبرياء مما أسفر عن سقوط العديد من الجرحى والقتلى".

وتشير التقارير إلى أن الجندي أطلق النار على ضابط في القيادة فأرداه قتيلا، بالإضافة إلى مسؤولي أمن وأشخاص في معبد بوذي، قبل أن يدخل المركز التجاري.

وذكرت صحيفة "خاو سود" إن الشرطة أحضرت والدة المشتبه فيه إلى المركز التجاري على أمل أن تتمكن من إقناع ابنها بالاستسلام. كما طلبت السلطات من السكان عدم مغادرة منازلهم.

وتقع ناخون راتشاسيما في إقليم إيسان شرقي البلاد، وهي منطقة ريفية خارج المسارات السياحية المعتادة في تايلاند.

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