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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يلجأ الكثيرون إلى المطاعم لتناول وجبات طعام شهية برفقة الأصدقاء أو أفراد الأسرة، لكن هذا لا يعني أن بإمكانهم التصرف بحرية كما لو كانوا يجلسون في منازلهم.

وتقول جودي سميث، الخبيرة في الإيتيكيت، إن «تناول الطعام هو الضرورة البيولوجية الوحيدة التي نؤديها أحيانًا في إطار اجتماعي، علينا أن نأكل لنبقى على قيد الحياة، لكن من المفترض أن نفعل بطريقة تعزز تجربة تناول الطعام للضيوف الآخرين».

وتحدثت سميث ومجموعة من خبراء الإيتيكيت، عن مجموعة من الأخطاء والعادات السلبية التي يقع فيها الكثيرون، وتشكل كابوسًا للآخرين بحسب صحيفة «هافنغتون بوست» الأمريكية:

الحديث على الهاتف
إذا تلقيت مكالمة هاتفية أثناء تناول الطعام في أحد المطاعم، فمن الأفضل الخروج إلى الخارج أو التوجه إلى الحمام لاستقبال المكالمة.
وقالت باتريشيا روسي، الخبيرة في مجال الإيتيكيت «لا يحتاج الناس إلى سماع قصص حياتك وعملك أثناء تناول الطعام».
وإلى جانب المكالمات الهاتفية، هناك قاعدة ذهبية تتمثل في إبقاء جهازك المحمول بعيدًا عن الأنظار، وإما في وضع السكون أو وضع الطائرة أو إيقافه تمامًا أثناء تناول الطعام في أحد المطاعم.

التلويح لنادل المطعم
لا يجب أبدًا أن تشير بأصابعك إلى النادل أو تلوح بذراعيك بوقاحة، وتقول روسي «كل ما عليك فعله هو التواصل بعينيك أو بابتسامة وإيماءة خفيفة، والقاعدة التي يجب أن تتبعها هنا تنص على أن تتعامل مع النادل كما تحب أن يتعامل معك الآخرون لو كنت تعمل نادلا».

الضجيج
من المقبول إجراء محادثة رائعة وممتعة إذا كنت تتناول الطعام ضمن مجموعة من الأشخاص، لكن يجب أن تكون على دراية بوجود أشخاص آخرين في المطعم.
وتؤكد روسي على ضرورة مراعاة الأجواء التي يفرضها المطعم، ففي المطاعم التي تشغل فيها موسيقى صاخبة، فلا بأس أن ترفع صوتك ليسمعك الآخرون، لكن في المطاعم الهادئة فهذا غير مقبول على الإطلاق.

عدم مراقبة الأطفال
لا شك أن وجود الأطفال في أي مكان يمكن أن يتسبب ببعض الفوضى والإزعاج، وخاصة إذا تم إهمالهم من قبل الأهل، وتركوا يتصرفون كما يحلوا لهم.
ومن الضروري أن يحرص الآباء والأمهات على ضبط سلوك أطفالهم وتعليمهم آداب السلوك الصحيحة قبل الذهاب إلى المطعم.

تصرفات منفرة
عند الجلوس على مائدة الطعام في المطعم، لن يكون أي شخص سعيدًا بالتأكيد، فيما لو راح أحد الجالسين إلى الطاولة المجاورة يعطس أو يسعل بصوت مرتفع، أو راح ينظف أنفه على المائدة، كما يجب تجنب الكلام مع مضغ الطعام في نفس الوقت.

تذوق الطعام دون إذن
لا تحاول تذوق الطعام من طبق شخص يجلس معك إلى المائدة، وإذا فعلت ذلك بعد استئدانه، فتجنب استخدام ملعقة أو شوكة سبق ووضعتها في فمك.

وضع القدمين على الكرسي
حتى لو كان المكان يتمتع بأجواء ودية غير رسمية، فمن الوقاحة رفع القدمين ووضعهما على الطاولة أو الكرسي، فالآخرون لا يرغبون برؤية أقدامك وهم يتناولون طعامهم.

المبالغة بوضع العطور
عند تناول الطعام في الأماكن العامة، من الضروري مراعاة مشاعر الآخرين، ويجب أن تضع في الاعتبار أن روائح العطر يمكن أن تؤثر على تجربة الطعام لباقي زبائن المطعم.

توقع ضيفك أن يدفع الفاتورة
القاعدة العامة تقول إنك إذا دعوت شخصًا ما إلى المطعم، فأنت من يجب أن يدفع الفاتورة، أما إذا كنت تتناول طعامك برفقة صديق دون دعوة أحدكما للآخر، فمن المناسب أن يتم اقتسام المبلغ بالتساوي بينكما.

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