أستراليا تختار مغنية البوب مونتين لتمثيلها فى مسابقة «يوروفيجن»

اختارت أستراليا مغنية وكاتبة أغاني البوب مونتين لتكون ممثلتها للتنافس في مسابقة يوروفيجن بعد أن فازت بالمنافسة الوطنية التي تم بثها على الهواء في جميع أنحاء البلاد.وفازت الفنانة البالغة من العمر 24 عامًا والمقيمة في سيدني في منافسة «يوروفيجن: أستراليا تقرر» متفوقة على 9 مشاركين آخرين كانوا جميعًا يتنافسون لتمثيل أستراليا في مسابقة الأغنية الدولية التي ستقام في روتردام بهولندا في مايو المقبل.ونشرت مونتين - اسمها الحقيقي جيسيكا سيرو- عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» بعد إعلان النتائج قائلة «إنه أكثر ليلة جنونا على الإطلاق، أنا ذاهبة إلى يوروفيجن، الحياة مجنونة، أشكركم على دعمكم لي».تم اكتشاف مؤدية فن البوب لأول مرة بواسطة راديو تريبل جيه في سيدني عام 2012.وعلى الرغم من كونها مسابقة أوروبية، إلا أن أستراليا تتنافس في مسابقة يوروفيجن منذ عام 2015، وجاء إدراجها تقديرًا لقاعدة المعجبين الكبيرة في البلاد، حيث شاهد أكثر من ثلاثة ملايين أسترالي مسابقة يوروفيجن العام الماضي.