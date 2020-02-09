الشرطة التايلاندية: مطلق النار يتحصن فى بدروم مركز تجارى وليس معه رهائن

قال ضابط شرطة، اليوم الأحد، إن الشرطة التايلاندية تعتقد أن الجندي الذي قتل ما لا يقل عن 21 شخصًا يتحصن في بدروم مركز تجاري في شمال شرق تايلاند وليس معه رهائن، حسبما أفادت «رويترز» للأنباء.وأضاف الضابط أن قوات الأمن تتحرى عما إذا كان أي مدني ما زال داخل المركز التجاري، وتم إجلاء تسعة.وقال: «الجاني ما زال في البدروم، ويبدو أنه ليس معه رهائن. إننا نقترب منه»، ولم يذكر الضابط اسمه؛ لأنه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام.