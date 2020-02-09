ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 811 شخصًا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 811 حالة بانتهاء يوم السبت، بزيادة 89 حالة عن اليوم السابق.وأعلن إقليم هوبي بؤرة تفشي الفيروس عن 81 حالة وفاة يوم السبت.وفي أنحاء بر الصين الرئيسي كانت هناك 2656 حالة إصابة جديدة مؤكدة يوم السبت ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 37198 حالة.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة، حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).