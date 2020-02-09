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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر نصار: النقاب شعار سياسي والدين منه بريء

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:30 ص
جابر نصار
جابر نصار
محمد عبدالرحمن
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أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أن النقاب شعار سياسي ولا علاقة له بالدين، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر ارتدائه بجامعة القاهرة كان انتصارا للقرار الذي اتخذه أثناء فترة رئاسته الجامعة في سبتمبر عام 2015.

وقال «نصار»، خلال حواره ببرنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»: «عندما اتخذنا قرار حظر النقاب بالجامعة لم نتخذه من مسألة دينية لأن الأمر محسوم من الناحية الدينية، كون أن أحد التيارات الدينية يتخذ من هذا الزي شعارًا سياسيًا وليس دينيًا هذا لا يعنيني».

وأضاف رئيس جامعة القائرة السابق: «عندما سألوني هل استشرت مؤسسة دينية مثل الأزهر في منعه قلت لم استشر أحدًا، وذلك لأن الرأي المعلن عن النقاب معروف».

ودافع «نصار» عن موقفه ضد من يقول إنه اهتم فقط بحظر النقاب داخل الجامعة، مشيرًا إلى أنه كان يطور العملية التعليمية داخل جدا ولم يكن كما قالت تلك الشائعات.

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