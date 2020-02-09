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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط أسلحة وذخائر فى ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى إثيوبيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:49 ص
قوات الجيش السوداني
قوات الجيش السوداني
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أعلنت استخبارات قوات الدعم السريع بالسودان ضبط كمية من الأسلحة والذخائر في حي أمبدة بمدينة أمدرمان في ولاية الخرطوم كانت مُعدة للتهريب إلى إثيوبيا.

وقالت استخبارات قوات الدعم السريع - في بيان أمس السبت- إنه تم ضبط 15 بندقية كلاشنكوف و4 ألف طلقة كلاشنكوف، وسيارتين لتهريب الأسلحة بحوزة متهمين قاما بشحنها من ولاية شمال كردفان (وسط السودان).

وأشارت إلى أنه تم تخزين الأسلحة في منزل متهم ثالث في أم درمان، تمهيدا لتهريبها إلى إحدى دول الجوار، موضحة أن المتهمين أقرا بأنه كان مقررا إدخال الأسلحة إلى إثيوبيا، بالتنسيق مع عناصر تعمل على الحدود السودانية الإثيوبية.

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