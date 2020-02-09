رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأسوان

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:06 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهد طريق العلاقى بمدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ومصرع شخصين.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، والمتوفين للمشرحة.

وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلاقي بمدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، وتوجهت القيادات الأمنية لمكان الحادث لإزالة آثاره من على الطريق، ومن ثم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة التحقيق حيالها.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ حوالي 11 ساعة

«كورونا» يغلق مدرستين فى فرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محافظ الغربية شهد عرض «العمى» بمسرح قصر الثقافة.. (صور)

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»