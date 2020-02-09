مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بأسوان

شهد طريق العلاقى بمدينة أسوان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ومصرع شخصين.وتلقى مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، والمتوفين للمشرحة.وتلقت مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العلاقي بمدينة أسوان، مما أسفر عن مصرع وإصابة 6 أشخاص، وتوجهت القيادات الأمنية لمكان الحادث لإزالة آثاره من على الطريق، ومن ثم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة التحقيق حيالها.