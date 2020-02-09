«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

تحدث سامح شكري، وزير الخارجية، عن آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، حيث يتواجد حاليًا في أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والمنعقدة يومي 6 و7 فبراير 2020.وقال «شكري»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، إن هناك اجتماعًا وزاريًا يوم 12 فبراير الجاري، للانتهاء من الأزمة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.وأكد وزير الخارجية أنهم يسعون إلى الوصول لحل نهائي للأزمة في الجولة المقبلة، إلا أنه يمكن إلى إمكانية إجراء جولة أخيرة بعد 12 فبراير إذا تطلب الأمر.وأوضح أن الجولة الجديدة ستكون قبل انقضاء شهر فبراير الجاري، لافتًا إلى أن معظم المفاوضات ستركز على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق.