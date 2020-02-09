«حافظ على صحتك».. أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه

انتشر فيروس كورونا الجديد من مدينة ووهان وتحديدًا من سوق السمك في المدينة الصينية إلى باقي دول العالم المجاورة، وسط جدال في وسائل الإعلام الدولية حول أعراض هذا الفيروس وكيفية الوقاية منه؛ ولذلك يتحدث معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية عنه وأعراضه وكيفية الوقايه منه.عائلة فيروسات كوروناوكشف «القيعي» أنها عبارة عن فيروسات ترى تحت المجهر على شكل تاج؛ ولذلك سميت بـ«كورونا» وظهرت أول مرة في عام 2002 في الصين، وفي عام 2019 ظهر أحد فيروسات كورونا الجديد وهو «أنكوف 19»، وهو يعتبر أكثر فيروسات عائلة الكورونا انتشارًا وأكثرها تطورًا، حيث تصيب الجهاز التنفسي وتنتقل بالعدوى المباشرة من النباتات إلى الحيوانات، ثم من الحيوانات إلى الإنسان ومنه إلى إنسان أخر وتكون فترة حضانة الفيرس من 7 إلى 14 يومًا، ويمكن أن يكون الشخص حاملاً للفيروس وتكون الأعراض غير ظاهرة، وبالتالي يمكن انتقاله من إلى آخرين خلال فترة الحضانة دون التشخيص بالمرض.كيفيه الوقاية من فيروس كورونا1- غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام أو ملامسة الوجه.2- الابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالناس.3- ارتداء قناع الوجه في الأماكن المزدحمة، ويجب أن يغطي الأنف والفم بالكامل.4- زيادة المناعة من خلال تناول الأطعمة التي تعمل على ذلك، مثل، عسل النحل وزيت الزيتون والثوم والبصل وفاكهة القشطة والأطعمة التي تحتوي على «فيتامين c» مثل الجوافة والأطعمة التي تحتوي على «فيتامين A &D» مثل صفار البيض والأطعمة التي تحتوي على «أوميجا 3» مثل الأسماك الدهنية «التونة والسالمون» والمكسرات مثل الجوز واللوز.5- تناول مكملات الفيتامينات و«الجنسنج وأشناسيا»، وهو عشب يقوي جهاز المناعة بفاعلية تامة كمنتج طبيعي ويساعد على مقاومة الأمراض المعدية البكتيرية والفيروسية لها وظيفة قريبة من الثوم ومحاربة البكتيريا والفطريات، كما تثير جهاز المناعة بزيادة إنتاج الخلايا التي تهاجم العدوى، بالإضافة إلى أقراص «رويال جيلي».6- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.7- تجنب تناول الأطعمة خارج المنزل، خاصة المكشوفة ومن الباعة الجائلين.8- تجنب مشاركة تناول الطعام من نفس الطبق.9- كما يجب تجنب شرب الماء والمشروبات خارج المنزل سواء في مطعم أو مقهى أو في العمل أو مكان الدراسة في أكواب مستعملة، ويفضل استخدام أكواب شخصية أو أكواب البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد.10- لابد من استخدام زجاجة مياه شخصية.كيفية انتقال العدوىيعتبر الفيرس جزء حر من الـDNA ويعيش بالانتقال من جسم لأخر؛ ولذلك فهو ينتقل بالعدوى المباشرة بالتلامس أو دخول الرزاز المتطاير ودخوله في العين أو الأنف أو الفم أو في اليد ثم تلامسها مع الوجه والسعال في الوجه.أعراض الإصابة بفيروس كورونا1- ارتفاع درجة حرارة الجسم.2- السعال الجاف.3- الحمى.4- الصداع.5- إسهال ومشاكل في المعدة.6- ضيق في التنفس والتهاب رئوي.7- فشل كلوي.كيفية العلاج في حالة الإصابة1- التركيز على رفع المناعة.2- تجنب تناول المضادات الحيوية.3- الراحة التامة.4- التقليل من تناول الأطعمة غير المفيدة عالية الدهون والسكريات.وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة، حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.