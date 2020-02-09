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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حريق بمحول كهربائى بمنطقة اللبان فى الإسكندرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:38 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
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نشب حريق بمحول كهربائي بشارع عبد المنعم بمنطقة اللبان في الإسكندرية، ولم يسفر عن أي إصابات، وذلك أثناء سقوط أمطار على أنحاء المحافظة في آخر أيام نوة باقي الكرم التي بدأت في 3 فبراير الماضي وتستمر لمدة أسبوع.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إخطارًا بنشوب حريق داخل محول كهربائي بمنطقة اللبان، وعلى الفور دفعت بسيارة إطفاء التي تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وتسبب الحريق في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الشوارع المحيطة بمنطقة اللبان الإسكندرية، وجارى الآن العمل على إصلاح المحول الكهربائي وعودة التيار من جديد.

وأبلغت الحماية المدنية غرفة العمليات بالأجهزة التنفيذية وشركة الكهرباء لإعادة التيار الكهربائي، الذي انقطع بسبب الحريق عن المنطقة بأكملها وجاري العمل عليه.

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