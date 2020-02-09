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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة بورسعيد» تنفى وجود حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا الجديد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:37 ص
الدكتور أحمد حسن
الدكتور أحمد حسن
بورسعيد/شيماء رشاد
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نفى الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، مدير عام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وجود حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بشتى أنحاء المحافظة أو أي من منافذها البحرية أو الجوية حتى الآن.

وأكد "أبوهاشم"، في بيان إعلامي، على أن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود إصابات أو حالات اشتباه إصابة بالفيروس جميعها شائعات تهدف إلى إثارة القلق لدى المواطنين، مناشدًا الجميع بتوخي الحذر قبل نشر أي شائعات، مؤكدًا على أنه لا داعي للقلق أو إثارة الشائعات.

وكان الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، قد أعلن أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منافذ الحجر الصحي بالمحافظة، كما أنه يتم فحص عدد من الأطقم الملاحية العابرة لميناء بورسعيد، كما يتم تطهير السفن والحاويات بالمطهرات حسب احتياطات مكافحة العدوى، مؤكدًا على أنه تبين من الفحص عدم وجود أي حالات مشتبهة وأنه في حالة ثبوت إصابة بالفيروس سيتم اتخاذ إجراءات العزل والعلاج اللازمة.

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