«الأرصاد» تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس خلال هذه الأيام، والذي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار وسط توقعات بسقوط الأمطار يصاحبها نشاط في حركة الرياح.وقالت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، إن درجات الحرارة الآن أقل من المعدلات الطبيعية بـ4 درجات، حيث يكون الطقس باردًا نهارًا وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.وأكدت «شاكر»، أن السواحل ستشهد سقوطًا شديدًا للأمطار، بالإضافة إلى أمطار نسبية على الوجه البحري، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالبرودة.وناشدت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، وتهدئة سرعة القيادة على الطرق السريعة والمكشوفة.وعن حركة الملاحة البحرية، أكدت أن حالة الاضطراب الكامل مستمرة في الملاحة على البحرين الأحمر والمتوسط، لذلك ينصح بتجنب أي أنشطة بحرية.