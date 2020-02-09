سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية فرت من ووهان مع 4 آخرين

أعلن متحدث باسم الشرطة في ميانمار، أمس السبت، إعادة سيدة صينية بعد فرارها مؤخرًا مع أربعة آخرين من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد فى الصين.وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن المتحدث أوضح في تصريح صحفي، أن الأشخاص الأربعة الذين تمكنوا من عبور الحدود الصينية إلى داخل ميانمار في وقت سابق من هذا الأسبوع مازالوا فارين، فيما أثبتت الفحوصات الطبية على السيدة التي تم تسليمها إلى بكين أن حالتها سلبية.وأضاف «صوت أمريكا»، أن الأشخاص الأربعة الهاربين يحملون على الأرجح فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار الذي أسفر حتى الآن عن وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرض السارس.ووصل عدد الوفيات في الصين الآن إلى 722 حالة، وأصيب أكثر من 34400 شخص، بيد أنه تم تسجيل إصابة 320 حالة أخرى فى 27 دولة، لكن العلماء حذروا من أن الانتشار السريع للفيروس عبر الحدود، إلى جانب فترة الحضانة غير المؤكدة التى تصل لأسبوعين وعدم موثوقية طرق الاختبار يجعل من الصعب تتبعه.