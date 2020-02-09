حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 9 فبراير 2020

تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات جميع الأبراج الفلكية ليوم الأحد 9 فبراير 2020 على النحو التالي:الحمل:مهنيًا: تفاءل هذا اليوم قد يحمل إليك بعض الارتياح، تتلقى معلومات تذهلك وتتخصل من خيبة أمل، وتبتعد عن القرارات غير المدروسة.عاطفيًا: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك مع الشريك على المحك.صحيًا: لا تلجأ إلى المهدئات أو المنوّمات، كل ما في الأمر أنك تمضي نهارًا متعبًا يتركك في حال من الأرق ليلًا.الثور:مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أولموهبة تمارسها في العمل.عاطفيًا: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإنّ التفاهم يكون سيد الموقف ويسهم في تبديد الخلاف بينكما.صحيًا: تكون قادرًا على إيجاد الحلول والعلاجات المناسبة لكل ما يعتريك من آلام.الجوزاء:مهنيًا: تجد طريقة تقنع بها رؤساءك في العمل بوجهة نظرك لكنك تتخوف من الإقدام على تنفيذ أحد المشاريع.عاطفيًا: تعاني العلاقة المتأرجحة ضغوطًا واتهامات، حذار المتاعب الصحية واحرص على سلامة المنزل والعائلة.صحيًا: اتبع تعليمات الطبيب بشأن الامتناع عن التدخين بحذافيرها، ولا تخاطر بوضعك الصحي.السرطان:مهنيًا: تتميّز بنشاطك وتتألق في حقل اختصاصك، بإمكانك خوض المنافسة بنجاح، فأنت تتمتّع بدعم المسؤولين والزملاء.عاطفيًا: تتجاوز بعض العقبات في علاقتك بالحبيب، وتخطط معه لعلاقة جديدة مبنية على الصراحة.صحيًا: تتخطى أزمة صحية طارئة تخرج منها بدرس صحي لن تنساه مدى حييت.الأسد:مهنيًا: تتمكن أكثر هذا اليوم من فرض إرادتك وتسهل الاتصالات أمامك، وقد تنتابك موجة من الشكوك والهواجس.عاطفيًا: تطالك بعض الانتقادات، لكنها في الواقع موجهة لتحسين الأداء والتعاطي مع الشريك بالشكل اللائق.صحيًا: ممارسة الرياضة التأملية تخفّف من التشنجات والضغط والإرهاق، فإليك بها.العذراء:مهنيًا: عليك أن تتنبّه لمصاريفك هذا اليوم، وخصوصًا أن أي خسارة من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدًا.عاطفيًا: العلاقة تمر بأفضل حالاتها، وتنقشع الرؤية وتبان الأمور على حقيقتها وتعود إلى مجاريها الطبيعية لا بل أحسن مما كانت.صحيًا: قم بين الحين والآخر بنشاطات رياضية متنوعة تعود عليك بالفائدة الصحية المرجوة.الميزان:مهنيًا: يجعل هذا اليوم محادثاتك ومفاوضاتك أكثر إيجابية، وإذا قدّمت مساعدة فإنك تشعر بأهمية ما قمت به.عاطفيًا: حاول التنويع في أسلوب تعاطيك مع الشريك، فهذا من شأنه أن يقربه منك ويبعد الخلل في العلاقة.صحيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فأنت على موعد مع المتاعب، لكن ذلك يكون موقتًا.العقرب:مهنيًا: التسرّع غير المبرّر يودي بك إلى مواقف بعيدة عن قناعاتك، عليك المبادرة إلى إعادة تصويب الوضع اليوم قبل الغد.عاطفيًا: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال.صحيًا: تفاءل دائمًا بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك.القوس:مهنيًا: تتلطف أجواء المفاوضات وكل ما له علاقة بالبحوث والتنقلات والارتباطات، كما تكون الأجواء المهنية جيّدة.عاطفيًا: تصرّفاتك عقلانية، وهذا قد يؤدي إلى انسجام كبير مع الشريك، ولا عواقب تؤثر في العلاقة على المدى المنظور.صحيًا: النشاط الفكري والجسدي يكون مؤشرًا إيجابيًا، على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.الجدي:مهنيًا: لا تترك أي قرارات يتم اتخاذها اليوم تؤثر في قناعاتك في العمل أو تغيّر رأيك في جملة من القضايا سبق لك أن اتخذت موقفًا منها.عاطفيًا: تشهد حياتك العاطفية الكثير من التغيرات ولا تعرف إلى أين سوف تؤدّي، لكنك تقرّر في النهاية أن الوقت قد حان للاستقرار.صحيًا: تجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّر، لأنك قد تواجه بعض المتاعب في الأيام المقبلة، ويستحسن أن ترتاح.الدلو:مهنيًا: الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، فهناك تبدلات حاسمة ومهمة في المجال المهني قد تطالك لكنها لن تهمشك.عاطفيًا: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك مع الشريك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول؛ بل كن على استعداد للمواجهة.صحيًا: لا تحاول الانزواء وتجنب الآخرين؛ بل انطلق في مشاريع ترفيهية مسلية.الحوت:مهنيًا: تكبر أحلام هذا اليوم، وتطرأ تغييرات إيجابية في مجالك المهني، وتتطور علاقاتك، وقد يكون لك اتصال مهم بشخصية كبيرة.عاطفيًا: ترغب في فتح صفحة جديدة مع الشريك، لكن الموضوع يحتاج إلى المزيد من الوقت لبلورة الأفكار كما يجب.صحيًا: تكون على استعداد لتغيير نمط طعامك والسير بما يتناسب ووضعك الصحي الدقيق.