أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

وردت جينيفر على صفحتها: «نايل نصار، أنت فريد، وسحرتني خلال نهاية الأسبوع الماضي، وفاجأتني في أكثر المناطق تعبيرًا.. لا أستطيع الانتظار لقضاء باقي حياتنا نتعلم ونكبر ونضحك ونحب معًا، نعم مليون مرة».

حرص المصري نايل نصار، على مشاركة متابعيه، بأول صورة مع خطيبته جنيفر بيل جيتس، ابنة الملياردير العالمي بيل جيتس، بعد خطبتهما رسميًا منذ أيام، وهما يرتديان ملابس الخطوبة باللون الأبيض، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».وعلق بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، على الصورة الأولى من حفل خطوبة ابنته جينيفر كاثرين على المصري نايل نصار، قائلا: «أشعر بسعادة غامرة مبروك نايل وجينفر»، وبالمثل هنأتهما زوجته مليندا جيتس.وأعلن نايل وجنيفر عن إعلان الاستعداد لزواجهما عبر تدوينتين نشرهما على صفحتهما الرسمية بموقع «انستجرام»، فقال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: «قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظًا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير».وتابع: «لا أستطيع الانتظار لنكبر سويًا في هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وببساطة لا أستطيع تخيل (حياتي) بدونك بعد الآن.. أحبك أكثر مما يمكنك تخيله.. وشكرًا لك على جعل كل يوم أشبه بالحلم بالنسبة لي».