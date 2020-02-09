رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دار الإفتاء: الإبلاغ عن المصابين بالأوبئة مثل فيروس كورونا واجب شرعى

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:58 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى حول حكم مصافحة الأيدي حال تفشي الأوبئة،حيث ثبت أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق رذاذ السعال ولمس الأسطح الملوثة، ثم فرك العينين والأنف أو الفم تبقى المصدر الرئيسي لانتقال العدوى، بحسب البيانات المتوفرة حاليًا.

وأكدت دار الإفتاء أن دفع الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وكل ما كان وسيلة إلى ذلك فهو واجبٌ شرعًا، ومن ذلك ترك المصافحة بالأيدي عند اللقاء وعقب التسليم من الصلاة، كما يفعل كثير من المصلين؛ فقد تكون اليد مُلَوثة وقد تنقل العدوى وينتشر الوباء بواسطتها، فمن الواجب شرعًا اتِّقَاءُ ذلك بترك المصافحة؛ صيانةً للأرواح وأخذًا بأحد أسباب السلامة والنجاة.

ومن ذلك التبليغ فورًا عمن أصيبوا بهذا المرض، فهو من أكبر الواجبات الشرعية، والتقصير فيه من كبائر الذنوب، والمُقَصِّر فيه مع التمكُّن منه أشبه بالتَّسَبُّب في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن ذلك التداوي واتباع ما يُشير به الأطباء للوقاية والعلاج، وإهمالُ ذلك إثٌم كبير.

وقالت منظمة الصحة العالمية، أن هناك منطقتين صينيتين سجلت نحو ألفى إصابة بفيروس الكورونا، بخلاف الإصابات الكبيرة التى شهدتها مدينة ووهان الصينية، مؤكدة أن هناك فترة استقرار فى نسبة الإصابات بإحدى مقاطعات الصين، وأنه يتم مراقبة الوضع فى كل مقاطعة بشكل منفصل.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنه بشكل عام فإن وتيرة انتشار الفيروس ونسب الإصابات تكشف مدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار بشكل سريع.

وأضافت المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر المنظمة بجنيف، أنه بين 34 ألف إصابة بالفيروس، فإن هناك 20 ألف إصابة منهم فى مدينة هوبى الصينية وحدها، وأن هذه المقاطعة هى بؤرة انتشار المرض إلى العالم كله، موضحة أن هذه المقاطعة شهدت الأيام الماضية استقرارًا أيضًا في عدد الإصابات، وأن وتيرة انتشار المرض قد تتسارع بشكل أكبر في الفترة القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ حوالي 14 ساعة

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نواب بريطانيون يطالبون بطرد الإخوان من بلادهم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محافظ الغربية شهد عرض «العمى» بمسرح قصر الثقافة.. (صور)

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»