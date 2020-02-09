رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جولة جديدة للمفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.. 18 فبراير

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:02 ص
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
طباعة
قالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر، في
محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتأتي تلك المحادثات بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.

واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وخمسة عسكريين من قوات حكومة فائز السراج بطرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، «لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير (المقبل)
موعدا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف».

وأضاف البيان: «بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية
إلى تلك المناطق».

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ ساعة و 10 دقيقة

«حافظ على صحتك».. أعراض الإصابة بفيروس كورونا وكيفية الوقاية منه

منذ حوالي 11 ساعة

تقرير: خلافات إخوان ليبيا تفضح إهدار حكومة الوفاق لأموال الدولة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

دراسة تحذر من مخاطر الفياجرا على الرؤية

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

منوعات

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

موضة الأسماء.. كيف يختار الآباء ألقاب أطفالهم في عصر «فيسبوك»؟

الجاكيتات الرجالى فى أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محافظ الغربية شهد عرض «العمى» بمسرح قصر الثقافة.. (صور)

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

44 لوحة تشكيلية بمعرض «تراث اليمن» بالهناجر

إبراهيم رضوان: لا أعرف خيري حسن.. والأخير: زكي عمر صاحب «مدد مدد»