جولة جديدة للمفاوضات بين طرفي النزاع في ليبيا.. 18 فبراير

قالت الأمم المتحدة، أمس السبت، إن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر، فيمحاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.وتأتي تلك المحادثات بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس.واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين خمسة عسكريين من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وخمسة عسكريين من قوات حكومة فائز السراج بطرابلس.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، «لما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير (المقبل)موعدا لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف».وأضاف البيان: «بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعيةإلى تلك المناطق».