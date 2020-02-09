رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 9 فبراير 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:00 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
يعتبر أسعار الذهب من الأمور التي تهم قطاع عريض من الشعب المصري، خاصة المقبلين على الزواج من الرجال والنساء، كما أنها تهم المستثمرين؛ نظرًا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى أنه أصبح الملاذ الآمن للكثيرين في التوقيت التي تدهورت فيه اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وتستعرض «الدستور» متوسط أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، وذلك بمحلات الصاغة، وأسواق المال، على النحو التالي:

أولًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 784 إلى 786 جنيهًا
عيار 22: 719 إلى 721 جنيهًا
عيار 21: 686 إلى 688 جنيهًا
عيار 18: 588 إلى 590 جنيهًا
عيار 14: 457 إلى 459 جنيهًا
عيار 12: 392 إلى 393 جنيهًا
الأونصة: 24382 إلى 24453 جنيهًا
جنيه الذهب: 5488 إلى 5504 جنيهًا
كيلو الذهب: 784000 إلى 786286 جنيهًا

ثانيًا: متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر
الوحدة: السعر بالجنيه المصري
عيار 24: 797.01 جنيه
عيار 22: 730.60 جنيه
عيار 21: 697.40 جنيه
عيار 18: 597.77 جنيه
عيار 14: 464.93 جنيه
عيار 12: 398.51 جنيه
عيار 9: 298.88 جنيه
أوقية الذهب: 24787 جنيهًا
جنيه الذهب: 5579 جنيهًا
كيلو الذهب: 797014 جنيهًا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

منذ يوم

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ ساعتين

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

منذ حوالي 19 ساعة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب.. (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

أستراليا تختار مغنية البوب مونتين لتمثيلها فى مسابقة «يوروفيجن»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»

انطلاق البرنامج التدريبي لـ«فن الكنفاه» بسناري الإسكندرية.. الإثنين

جارثيا لوركا منظرا في «اللعب ونظرية الـ دويندي»