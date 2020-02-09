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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:00 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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رد الفنان محمد رمضان على الكابتن طيار أشرف أبواليسر، مبديًا استياءه من العقاب الذي وقع على الأخير بعد أن سمح له بالتصوير داخل قمرة القيادة وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، مؤكدًا أنه لا يستحق على الإطلاق كل هذه البربوجاندا.

ووجه رمضان اعتذاره لقائد الطائرة قائلا: «اللي يعوضه أنا هعمله وأنا أسف إني كنت سبب في مشكلة ليك وأنا تحت أمرك»، مناشدًا هيئة الطيران المدني أن يكون هناك حل آخر غير الوقف عن العمل مدى الحياة.

وأضاف: «أنا معرفش إيه اللي يعوض الكابتن وزعلان إني أكون سببت له مشكلة.. وأنا شايف إن الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. وحصلت كتير».

وفي وقت سابق، قال سعد أبواليسر، في فيديو قام بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا اللي كنت في رحلة الفنان محمد رمضان في سبتمبر الماضي، والذي طلب أن يأخذ صورة تذكار لكي يشاهدها ابنه، ونحن طائرة خاصة من ثمانية ركاب، ولا يوجد فاصل بيننا وبين الركاب».

وأضاف: «المساعد الذي كان معي ذهب للحمام ووجدت محمد رمضان يقول لي (بعد إذنك أريد التقاط صورة لكي أوريها لابني)، ونحن كطائرة خاصة يتواجد معنا رؤساء جمهوريات وروساء وزراء ومسئولين كبار وشخصيات vip، وأمراء، وعندما يطلبون أخذ صور تذكارية وتكون خاصة بهم وليست للعرض أو النشر يتم الأمر بشكل ودي».

وتابع: «محمد رمضان نشر الصورة على الميديا بدون علمي ولا موافقتي وأرفقها بفيديو وهذا الكلام خطأ كبير جدًا لأنه يخالف جميع الأعراف والقوانين والفيديو مفبرك بهذا المنظر وآخر يحلف أن محمد رمضان هو قائد الطائرة وهذا خطأ، والطيارون يعلمون أننا نطير بالطائرة ولا نقودها».

واستطرد: «ما قام به محمد رمضان تسبب في أذية ناس وأغلق بيوت كثيرة وعندما تحدثت معه حول الأزمة خلال عودتنا من الرياض، وقلت له إن هذا الأمر سيتسبب في أذية ناس كثيرة فقال لي: (لا تقلق خالص الموضوع كله في إيدينا وتحت السيطرة)».

وأكد الكابتن أن الموضوع لم ينته قائلا: «تحول لقضية رأي عام، وتم إيقافي مدى الحياة عن الطيران والموضوع صعب جدًا عليّ لأنني قوات جوية ومدرس في كلية الطيران ومدرس على طرازات كثيرة جدًا في القوات الجوية ومدرس في طرازات مدنية بعد أن تركت القوات الجوية وصعب أعرض تاريخي كله للمسح بهذا الموقف البايخ، والمساعد الذي كان معي تم إيقافه لمدة عام وليس له ذنب، وأترك لكم الحكم على هذا الكلام وقدر الله وما شاء فعل».

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