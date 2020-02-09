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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات «كورونا» إلى 805 حالات وتتجاوز وفيات «سارس»

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:02 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا القاتل على مستوى العالم إلى 805 أشخاص متجاوزا في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

وتجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفًا و600 شخص في أقل من شهرين، بعد أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن فيروس "سارس" الذي انتشر بين عامي 2002 و2003 كان قد تسبب في وفاة 774 شخصًا وأصاب 8100 آخرين في 26 دولة خلال ثمانية أشهر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وكان 45 بالمئة من إجمالي المصابين بسارس في الصين.

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